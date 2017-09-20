Горный ультрамарафон TransUral

14-18 августа на территории Национального парка "Югыд Ва" состоялся финальный этап международного многодневного горного ультрамарафона TransUral. За четыре года участники покорили горы Южного, Среднего, Северного, а в этом году еще и Приполярного, Урала. Долгая подготовка, удаленная локация, непредсказуемая погода, множество различных факторов, которые могли быть "против", но сложились "за". Получился уникальный пример гармонии и трепетного диалога человека и природы.

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