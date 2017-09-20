Драмтеатр про премьеру «Чайки»

Международный фестиваль театра кукол "В гостях у Мойдыся", вечер финского танца, обменные гастроли с архангельским театром, премьера трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" - словом, в новом 88-ом сезоне театра драмы имени Виктора Савина зрители увидят немало интересного. Но самый главный сюрприз состоится во время открытия сезона, 22 сентября. На сцене театра драмы, спустя 20 лет, вновь сыграют комедию Антона Павловича Чехова "Чайку". Спектакль ставил режиссёр из Москвы Елена Оленина. Её постановки по Чехову и в Малом театре. Долгое время она искала подходящий театр и актёров именно для "Чайки". И нашла в Коми.

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