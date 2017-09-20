Грубая реконструкция Мичуринского парка

В столичном парке имени Мичурина вырубают деревья и демонтируют аттракционы. Это стало неожиданностью для некоторых жителей. Они бьют тревогу и встают на защиту зеленой зоны. Впрочем, о предстоящей реконструкции было известно еще весной. Мичуринский парк попал в федеральную программу «Городская среда». Причем объекты для нее выбирали сами горожане, а проект обсуждали на общественных слушаниях. Вот только о том, что придется ликвидировать растительность, разговора не было.

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