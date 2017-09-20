«Ревизор». Отключение за долги. 19 сентября 2017

Почему несколько месяцев подряд клубные сельские объединения Прилузского района сидели без электроснабжения?

Почему и кто виноват? Разберется Елена Шумилова.

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