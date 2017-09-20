За смерть инспектора ГИБДД водитель отправился в колонию

57-летний водитель автобуса понес наказание по статье "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Осенью прошлого года на дороге с активным движением людей и автомобилей мужчина на большой скорости повернул автобус, проигнорировав знаки. Передней частью автобуса он наехал на инспектора УГИБДД, переходившего дорогу по зебре.

С тяжелой открытой черепно-мозговой травмой полицейского доставили в больницу. Врачи месяц боролись за его жизнь, но осложнения, которые развились в результате тяжелой травмы мозга, прервали жизнь инспектора.

Суд признал водителя автобуса виновным и отправил на исправление в колонию.

Источник: sm-news.ru