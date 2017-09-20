Пьяный сыктывкарец хотел разрушить скульптуру

В Коми полиция задержала и организовала уголовное преследование 31-летнего сотрудника учреждения культуры.
Мужчина попался на том, что возле городской школы отламывал штукатурку от памятника полярному летчику Михаилу Бабушкину. Сооружение является старейшим в Сыктывкаре такого рода, которое было установлено еще в 1940 году .
Правоохранители увидели нетрезвого злодея при обходе улицы возле епархии.
Злоумышленник праздновал день рождения коллеги и после не вспомнил, что его заставило пойти на неадекватный поступок. Молодому человеку грозит до трех лет колонии.
*** Уроженец Московской области М.Бабушкин известен как полярный летчик, участник нескольких экспедиций и разведок, который совершил первую в мире посадку на Северный полюс. За это достижение в 1937 году бабушкину присвоено звание Героя Советского Союза. 45-летний летчик погиб в катастрофе возле Архангельска.
Источник: sm-news.ru