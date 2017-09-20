«КРиК. Криминал и комментарии». Нападение на женщину-таксиста.

Столичная полиция продолжает выяснять обстоятельства нападения на женщину – таксиста в Эжвинском районе Сыктывкара. В июле женщина получила от клиента несколько ударов по телу длинным острым предметом, и была госпитализирована.

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