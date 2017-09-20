«КРиК. Криминал и комментарии». Внимание, розыск!

В Сыктывкаре продолжают разыскивать без вести пропавшего Хаймусова Николая Михайловича. 53 летний мужчина бесследно исчез 13 декабря прошлого года. В семь часов утра он ушел из дома 142 по улице Морозова. В пять часов вечера был в районе Театра оперы и балета, а затем скорее всего на маршрутном автобусе двинулся в сторону Дырносских дач. Сделал несколько звонков по телефону. Был пьян и возможно дезориентирован в пространстве.

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