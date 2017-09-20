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«КРиК. Криминал и комментарии». Детская безопасность превыше всего.

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20.09.2017

Халатность водителей по использованию детских кресел стала поводом для проведения очередного профилактического рейда сотрудников сыктывкарской автоинспекции. Ведь многие автолюбители до сих пор не пристегивают детей ремнями безопасности, тем самым подвергая их жизни серьезной угрозе. 

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