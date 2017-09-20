«КРиК. Криминал и комментарии». Детская безопасность превыше всего.

Халатность водителей по использованию детских кресел стала поводом для проведения очередного профилактического рейда сотрудников сыктывкарской автоинспекции. Ведь многие автолюбители до сих пор не пристегивают детей ремнями безопасности, тем самым подвергая их жизни серьезной угрозе.

Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми

Телеканал Юрган: http://юрган.рф

Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi

Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi