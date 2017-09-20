Идет на поправку герой проекта "Спасти ребёнка" Павел Жучев

14-летний Павел Жучев из Удоры, один их героев проекта "Спасти ребёнка", идет на поправку. Прошло больше месяца после пересадки костного мозга в Российской детской клинической больнице.

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