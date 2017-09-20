10 машин оказались в ловушке из-за того, что смыло дорогу

На автодороге Кослан-Сыктывкар размыло один из участков неподалёку от Едвы. Сообщают наши народные репортёры. В ловушке оказались как минимум 10 машин. Сегодня это видео появилось в социальной сети. Видно, что только благодаря отзывчивости самих водителей никто не угодил в глубокую яму на месте размытого моста. Пока официальных комментариев нам не удалось получить – мы следим за ситуацией.

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