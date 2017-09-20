Республику посетил путешественник из Польши. Марчин автостопом побывал уже в Воркуте, Печоре, и теперь оказался в Ухте. Причём одну из ночей решил провести на улице в палатке. Видимо для экзотики. На утро кормившего около храма голубей гостя заметили работники прихода и сообщили в редакцию местной газеты, где молодой человек за чашкой чая и рассказал о себе. Оказалось, в родной Варшаве учится парень на кинооператора, страсть к путешествиям у него от отца. Свои вояжи Марчин начал 6 лет назад, с друзьями. Сначала посетил Италию и Грецию. Теперь вот добрался до России.

Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми

Телеканал Юрган: http://юрган.рф

Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi

Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi