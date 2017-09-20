«КРиК. Криминал и комментарии». Сельский ловелас.

Усть-Куломский суд рассмотрел уголовное дело по факту действий сексуального характера в отношении двух 14-летних жительниц села Деревянск. На скамье подсудимых – житель этого же населённого пункта, 30-летний Николай Попов. Что толкнуло добропорядочного семьянина и отца 8-летнего сына на преступление?

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