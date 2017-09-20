«Время новостей. Ухта» 20 сентября 2017

55
22:18
22.12.2017
26
10:31
22.12.2017
Время новостей. Ухта. 20 декабря 2017
- Ухтинцы оказались в числе победителей конкурса инновационных проектов Коми. - В Ухте планируют готовить будущих космонавтов. - Ухта активно готовится к празднованию Нового года. - Впервые в Ухте проходит мастер-класс ГТО, где правильность испытаний демонстрируют не судьи всероссийского комплекса, а сами отличники испытаний: школьники и учителя физкультуры. - А тем временем в Сосногорске приготовлены новогодние подарки для новых участников движения «Готов к труду и обороне».
91
23:00
20.12.2017
Время новостей. Ухта. 19 декабря 2017
- Вопрос переноса столицы из Сыктывкара в Ухту – это пока курочка в гнезде. - С необычным объявлением в одной из соцсетей выступили педагоги Ухтинской школы-интернат №2. - Ухтинские бойцы смешанных единоборств примерили на себя роль рыцарей.
135
22:53
19.12.2017
Время новостей. Ухта. 18 декабря 2017
- «Жить будем по своим средствам, бюджет свёрстан. Но кредитные линии открыты и при срочной необходимости займ можно взять» - такое заявление прозвучало из уст мэра Ухты Магомеда Османова во время его встречи с общественным советом посёлка Водный. - Затронули на встрече и тему котельной на Водном. Её оборудование уже выкуплено местными властями. - Председатель совета Ухты совместно с начальником управления капитального строительства внепланово проверили новостройки на Ветлосяне. - В рамках общереспубликанской акции «Добрый Новый год» Сосногорск посетили артисты республиканской филармонии. -Больше пятидесяти спортсменов собрал межрегиональный турнир по карате-кекусинкай «Воин Севера». - Стартовала Единая детская футбольная лига Коми, в ней участвуют 4 возрастные группы спортсменов. -«Жемчужина севера» принимала в эти дни республиканское первенство по фигурному катанию.
90
22:43
18.12.2017
Время новостей. Ухта. 13 декабря 2017.
-Грядущие выборы Президента России будет отличать целый ряд отличительных особенностей, - об этом на встрече с муниципалитетами по видеосвязи рассказал председатель избирательной комиссии Коми. -8 часов и 26 обращений – таков итог большого личного приёма специалистов администрации Ухты в День Конституции России. -С подачи властей Ухты в городе нужно продолжить исследование места в районе Заболотного, где весной этого года было найдено массовое захоронение репрессированных. -Семейная ферма из ухтинского посёлка Седью готова выйти на новый уровень. -Игроки «Арктик-Университета» Фануза Кадирова и Лиана Ганеева имеют все шансы попасть на главное соревнование любого спортсмена – Олимпиаду.
112
21:20
13.12.2017
Время новостей. Ухта. 12 декабря 2017.
-За две недели инициативная группа за проведение референдума, которая выступила за перенос столицы республики из Сыктывкара в Ухту, собрала более 28000 подписей в поддержку своей идеи. -В Коми заработала система смс-оповещения должников по исполнительным производствам. -К празднованию Нового года в Ухте вовсю готовятся и экстренные службы. -В этом году органам ЗАГС России исполняется 100 лет. В честь круглой даты специалисты ухтинского территориального отдела подготовили выставку. -Команда Личностного развития Ухты предлагает всем жителям города принять участие в акции "Кто для тебя Герой Отечества?". -А в это время в соседнем Сосногорском районе активисты РДШ собрались на общее собрание, причём под предводительством председателя регионального отделения. -Женская хоккейная лига объявила составы команд на Матч Звезд 2018. -Лучшие спортсмены Сосногорского района получат единовременные целевые стипендии «Успех».
159
10:28
13.12.2017
109
13:21
12.12.2017
97
12:35
10.12.2017
167
13:28
08.12.2017
147
14:50
06.12.2017
Время новостей. Ухта. 4 декабря 2017
-Инициативная группа по проведению референдума о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту начала активно собирать подписи в поддержку этой инициативы. -Единороссы Ухты доизбрали членов местного политсовета. -Приставы начали общероссийский предновогодний рейд против должников. -Ухтинская певица Юлия Самойлова принимает участие в мероприятиях ООН по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями. -Позади – упорные тренировки и выполнение нормативов. Теперь – самая приятная часть, так называемый пятый шаг норм ГТО – получение знаков отличия. -Минувшие выходные для ухтинского «Арктик-Университета» и его болельщиков выдались не простыми. Команда дважды уступила «Бирюсе». -Премьера на "Юргане". Смотрите фильм нашего коллеги Александра Пивкина "Экспедиция".
153
10:50
05.12.2017
223
22:37
02.12.2017
220
10:58
01.12.2017
Время новостей. Ухта. 29 ноября 2017
-Вопрос компенсации платы за посещение детского сада в Коми будет пересмотрен. -Глава Ухты Григорий Конёнков провел личный приём граждан. -Соседнему Сосногорскому району исполнилось 38 лет. -Сыктывкар и Ухта были приведены в пример во время заседания штаба народных дружин в министерстве юстиции Коми. -У жителей Ухты остался всего день, чтобы вовремя уплатить имущественные: земельные и транспортные налоги. Срок истекает 1 декабря. -В пятницу ухтинцам, выполнившим нормы ГТО, вручат знаки отличия.
172
10:20
30.11.2017
184
10:10
28.11.2017
229
16:14
26.11.2017
Время новостей. Ухта. 23 ноября 2017.
-Референдум по переносу столицы из Сыктывкара в Ухту-это не политическое решение. -Вертолёт для Центра медицины катастроф, который прибыл в Ухту, в воскресенье, проходит сертификацию, после чего сразу заступит на службу. -Коми вырвалась в лидеры по инвестициям в основной капитал в Северо-Западном округе. -Идеология насилия. Именно так сегодня у нас в стране принято определять понятие «экстремизм». -В соседнем Сосногорске отгремел традиционный вокальный конкурс «Две звезды». -В Сосногорском спорткомплексе «Метеор» прошло открытое республиканское первенство по Дзюдо.
326
09:53
24.11.2017
Время новостей. Ухта. 22 ноября 2017.
-Референдум по переносу столицы из Сыктывкара в Ухту-это не политическое решение. -Вертолёт для Центра медицины катастроф, который прибыл в Ухту, в воскресенье, проходит сертификацию, после чего сразу заступит на службу. -Коми вырвалась в лидеры по инвестициям в основной капитал в Северо-Западном округе. -Идеология насилия. Именно так сегодня у нас в стране принято определять понятие «экстремизм». -В соседнем Сосногорске отгремел традиционный вокальный конкурс «Две звезды». -В Сосногорском спорткомплексе «Метеор» прошло открытое республиканское первенство по Дзюдо.
206
09:55
23.11.2017
211
13:12
22.11.2017
360
20:08
20.11.2017
188
10:27
18.11.2017
228
10:30
17.11.2017
329
11:49
16.11.2017