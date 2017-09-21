Накануне сессии

На повестке сегодняшней сессии Госсовета Коми, как говорят депутаты, в основном технические вопросы. Их цель - привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

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