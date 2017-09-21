Кто такие НКО и чем они занимаются?

В Коми половина населения не знает, кто такие некоммерческие организации и чем они занимаются. Большинство даже не догадывается, что в них можно обратиться за помощью. К слову, сегодня в регионе более 1000 различных НКО. Заняты они в основном сферой социального обслуживания.

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