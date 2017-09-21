Непроходимые лужи в Ухте

К нам в редакцию обратились жильцы дома №3 по улице Сенюкова. Они жалуются на непроходимые лужи на придомовой территории и даже тех проездах, где буквально пару недель назад уложили новый асфальт. При этом, как уверяют ухтинцы, дело вовсе не в проливных дождях, которые в последнее время накрыли город, а всё же в конструктивных просчётах.

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