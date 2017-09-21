Частный случай с Ухтинским двором

В Коми почти в пять раз увеличили темпы искусственного воспроизводства рыбы. Если за прошлый год выпущено чуть больше миллиона молоди сига и хариуса, в этом уже пять миллионов. Проблемы и перспективы развития рыбного хозяйства в Республике обсудили сегодня на расширенном совещание в региональном Минсельхозе. А вот с выловом ситуация хуже. Объёмы браконьерства официально даже оценить нельзя. Легально рыбным промыслом в регионе занимаются 2 кооператива – в Сыктывкаре и на Удоре, есть частники в Усть-Цильме, Ижме, Усть-Куломе, на Сысоле и в Корткеросе.