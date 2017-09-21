700 млн. в развитие железных дорог Коми

РЖД уже в этом году инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Коми почти 700 млн. рублей. Это несколько больше, чем годом ранее.

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