3 года съемок и монтажа потратили работники Национального музея на документальный фильм под интригующим названием «Путешествие Кандинского к вратам смерти». Через архивные фотографии и специальные съемки там представлены места, которые упоминаются в дневнике великого русского живописца.

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