Детали Дня. Личный прием. Валерий Козлов. 20 сентября 2017

20 сентября 2017. Личный прием провел мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

-Как решаются вопросы с теплоснабжением проблемных домов в Сыктывкаре по улицам Панева, Ручейная, Катаева?

- Что происходит в Мичуринском парке?

- Набережная кировского парка



Ответы на эти и другие вопросы на "Личном приеме" с Эдуардом Бушуевым.

Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми

Телеканал Юрган: http://юрган.рф

Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi

Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi