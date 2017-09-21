Связь с большой землей - налажена!

Сразу два поселка Сысольского района обрели круглогодичную связь с «большой землей». Наплавной мост через реку для жителей Заозерья и Исанево стал долгожданным подарком. Переправа была и раньше, но конструкция уже давно отжила свой век, требовала постоянного ремонта и не выдерживала нагрузок, по старому мосту не ездили даже автобусы. В официальном реестре переправ строение не числилось. Сегодня транспортные трудности населения позади.

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