Молодые кадры в аграрном секторе

Усть-Цильма, Корткерос, Ижма, Усть-Кулом. Сегодня эти 4 района лидируют по привлечению молодых кадров в аграрный сектор. Только в этом году в хозяйства этих муниципалитетов пришли почти два десятка новых специалистов. Все они получили подъемные.

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