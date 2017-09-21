В борьбе с раком

С 2014 года смертность от онкологических заболеваний в Коми снизилась почти на 20 процентов. Ситуацию позволили улучшить благодаря открытым по всей республике онкокабинетов первичного звена. Таких на сегодня в городах и районах работает 22. Благодаря им удалось повысить выявляемость онкозаболеваний. Об этом сегодня говорили на научно-практической конференции "актуальные проблемы клинической онкологии". Этот форум посвящён 65-летию республиканского онкологического диспансера, чью работу сегодня высоко оценили федеральные специалисты не только за хорошую диагностику, ну и за использование высокотехнологические инновации в лечении и активное сотрудничество с российскими научными центрами в клиническом и научном плане.

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