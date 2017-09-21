Несколько десятков участников собрала в Койгородском районе ярмарка "Урожай - 2017". Представители крупных хозяйств и фермеры, в том числе и из других муниципалитетов, привезли овощи, цветы, саженцы, кондитерские изделия, садоводческий инвентарь. На отдельной экспозиции представили изделия мастеров народных промыслов и умельцев района. Отметим, что особым спросом на этот раз пользовался картофель.

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