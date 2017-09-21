УФСИН преподали уроки мужества школьникам

Урок мужества сегодня преподали в Управлении по конвоированию Республики Сыктывкарским школьникам. Для ребят устроили целое показательное шоу кинологов со служебными собаками, рукопашные бои. Учащиеся могли собрать и разобрать автомат, примерить на себе бронежилет и шлем. Так же им рассказали об организациях высшего образования ФСИН России, как туда поступить и вообще о перспективах трудоустройства в их органы.

Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми

Телеканал Юрган: http://юрган.рф

Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi

Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi