Призвание - доброволец. 17 ноября 2017.

На телеканале "Юрган" проект "Призвание - доброволец". В этой программе мы расскажем о людях, для которых помощь другим стала не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью. Добровольцы, волонтёры, неравнодушные люди. Их называют по-разному. Но всех их объединяет одно. Желание помочь. Безвозмездно, а порой и за свой счёт. И неважно, будет это большая помощь или совсем незаметная.