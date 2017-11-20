Призвание - доброволец. 17 ноября 2017.

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05.11.2017
Призвание - доброволец. 20 октября 2017
На телеканале "Юрган" проект "Призвание - доброволец". В этой программе мы расскажем о людях, для которых помощь другим стала не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью. Добровольцы, волонтёры, неравнодушные люди. Их называют по-разному. Но всех их объединяет одно. Желание помочь. Безвозмездно, а порой и за свой счёт. И неважно, будет это большая помощь или совсем незаметная.
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23.10.2017