Гражданский форум

Спрос на картофельные семена в Коми вырос
В этом году спрос на картофельные семена в республике значительно вырос. Весна еще не вступила в свои права, а частники уже делают заказы на партии для посадки. Один из основных поставщиков в Коми – сортоиспытательная станция, филиалы которой есть в Сысольском, Усть-Куломском и Печорском районах. Картофельный ажиотаж её сотрудники объясняют неурожайностью прошлого лета – теперь, мол, дачники и фермерские хозяйства на благосклонность погоды не рассчитывают. И упор делают на качественные семена.
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18:17
21.02.2018
Не качать прибыль!
Стать настоящими хозяйственниками, а не качать из лесного фонда только прибыль, призвал сегодня Глава Коми предпринимателей Сыктывдинского района. Свой рабочий визит в муниципалитет он начал с откровенного разговора с ними. Решение многих накопившихся проблем малого бизнеса на поверхности. Нужно пересмотреть отношение к лесному бизнесу и научиться кооперироваться. Так проще и вопросы с выделение делянок решить, и крупных инвесторов в республику заманить.
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18:17
21.02.2018
В армию на денёк
Сыктывкарские школьники отправились "в армию на денёк". В федеральном проекте молодежного отделения Народного Фронта с таким названием приняли участие не только молодые люди, но и девушки. Он призван воспитать уважение к воинской службе. О своих буднях ребятам рассказали представители вневедомственной охраны Росгвардии. Участникам экскурсии показали образцы оружия, стоявшего на вооружении в разные годы, а также экипировку: каски, рации и бронежилеты. Все образцы можно было потрогать или примерить.
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18:17
21.02.2018
Холодный прием
Игорь Гурьев оштрафован на 5 тысяч рублей за, ЦИТАТА, «нарушения при рассмотрении обращения жительницы Воргашора». женщина четырежды письменно обращалась в мэрию Воркуты с просьбой проверить соблюдение закона о теплоснабжении в рамках муниципального жилищного контроля. Чиновники ей отказали, мол - жалоба не относится к их компетенции. в ходе проверки выяснилось, причина низкой температуры – ненадлежащий ремонт в квартире этажом ниже, которая относится именно к муниципальному жилфонду. Администрация заполярного города этот вопрос должна проконтролировать.
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18:17
21.02.2018
Миллион избирателей проголосуют не по месту прописки
Количество избирателей, которые на мартовских выборах Президента захотели проголосовать не по месту постоянной прописки, а на другом участке приблизилось к миллиону. На утро сегодняшнего дня, по всей стране это 983 889 заявлений. Завтра будет миллион, прогнозирует ЦИК. Потому что в день здесь фиксируют 82 тысячи обращений, а начинали с 27. При этом Информационный центр без проблем справляется с обработкой всех поступающих сигналов.
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18:17
21.02.2018
Молоко венгерских буренок в Коми
Молоко венгерских буренок, которые поступили туда осенью прошлого года, уже на реализации. Напомним, высокопродуктивный молодняк голштино-фризкой породы в количестве 145 голов обошёлся предприятию «Южное» в 165 тысяч рублей за единицу. Впрочем, пока отелились и стали давать молоко лишь 40 из них. Качество, говорят на ферме, более чем! Кстати, в ближайшие 5 лет Минсельхоз намерен целенаправленно развивать молочное животноводство. За последние 2 года с господдержкой открыто14 объектов для разведения крупного рогатого скота. Помимо субсидий на строительство это ещё помощь и на закупку самих буренок. Об этом курирующий отрасль вице-премьер рассказал на встрече с членами Общественной палаты.
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18:17
21.02.2018
В Республику инвестируют
До 2021 года крупные предприятия в экономику республики инвестируют более полутриллионна рублей. Это около 30 проектов в самых различных отраслях, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Правительство.
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18:17
21.02.2018
Выездное заседание Правительства Коми
В райцентре Выльгорт проходит выездное заседание республиканского Правительства. В повестке встречи – ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и организация взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ на территориях муниципалитетов.
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18:17
21.02.2018
Судьба кресел
Кадровые вопросы в Госсовете Коми останутся в повестке заседания сессии 28 февраля. Вчера на заседании президиума парламентарии утвердили список законопроектов. Ранее спикер Надежда Дорофеева предложила перенести вопросы о заполнении двух вакансий на март. Однако большинство депутатов на Комитетах проголосовало за закрытие вопроса в конце этого месяца. Кроме того, парламентарии призвали активнее включаться в выдвижение кандидатур.
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10:37
21.02.2018
25 лет "ГАЗПРОМУ"
За 11 лет функционирования корпоративной программы «Газпром-детям» в стране построены и реконструированы более 1600 объектов в 73 субъектах страны, построено 120 физкультурно-оздоровительных комплексов, и на этих объектах в настоящее время занимается более 100 тысяч человек. Об этом Владимиру Путин рассказал Алексей Миллер. В рамках рабочей встречи, посвященной 25-летию газового концерна, Президенту продемонстрировали как «Газпром» открывает в регионах новые социальные учреждения, построенные в рамках социального партнёрства с местными органами власти. Президент поблагодарил компанию за эту работу.
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10:34
21.02.2018
Неспокойная борьба в Пхёнчхане
На Паралимпиаде в Пхёнчхане нашу республику, возможно, представит только Мария Иовлева. Она уже двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Ванкувере. Оговорочка – «возможно», потому что пока наша Маша лишь в предварительном списке, утвержденном МОК, официального же приглашения пока не было. В данный момент, не теряя надежды, Иовлева в ожидании окончательного решения оргкомитета Игр находится на сборах в Швейцарии.
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18:13
20.02.2018
20 лет работы историков в сжатом виде
Результаты 20-летней работы в сжатом виде - так охарактеризовал председатель фонда "Покаяние" Михаил Рогачёв выставку, которая открылась в национальном музее. Экспозиция под названием «Забвения не может быть …» - своеобразный отчёт о работе историков. Здесь представлены 12 томов мартиролога, письма-обращения с просьбой найти сведения о судьбах родных, отчеты о поисковых экспедициях и даже вещи из лагерей. Сегодня мало кто знает, что в самом фонде работают четыре человека. Зато в создании мартиролога принимает участие целая армия - это и учёные, сотрудники библиотек, музеев, архива, журналисты, учителя и школьники.
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18:11
20.02.2018
ЗАГС в этнопарке
Отрабатывать выездную практику регистрации браков сотрудники Сыктывдинского ЗАГСА будут на площадке Финно-угорского этнопарка. В год культуры соответствующее трехстороннее соглашение подписали региональные Минюст, Минкульт и флагман туристической отрасли региона. К тому же опыт проведения свадебных торжеств у этнопарка есть. Гуляли здесь и скромные банкеты и торжества стоимость свыше полутора миллионов рублей.
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18:08
20.02.2018
13 юнармейцев из Коми на всероссийском форуме
Юнармейцы отправились на Первый всероссийский молодежный патриотический форум. Из 2300 участников движения наш регион представят лишь 13 человек. Они прошли серьезный отбор – написали эссе и подтвердили свою активную жизненную позицию дипломами и грамотами.
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18:07
20.02.2018
Коми и "Лукойл" - стратегические партнеры
Коми для компании «ЛУКОЙЛ» остаётся стратегическим партнёром. Об этом в рамках подписания очередного Протокола к Соглашению о сотрудничестве заявил президент компании Вагит Алекперов. Церемония и рабочая встреча состоялись в Усинске. Здесь у нефтяников сосредоточены практически все элементы производства – от геологоразведки до розничной продажи топлива. Впервые с недавних пор принят на вооружение и новый вид бизнеса – выработка электроэнергии. Глава Коми, оценивая работу промышленников, отметил их социальную ориентированность, что его, мнению, логично – ведь жизнь большинства проживающих в городе связана с «ЛУКОЙЛом».
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18:07
20.02.2018
Урок мужества
Вице-премьер Правительства Коми Анатолий Князев в рамках приближающегося Дня защитника Отечества провёл урок мужества для школьников Сыктывкарского технологического лицея. За 40 минут он не только поведал про свою школьную и армейскую жизнь, но проверил знания и патриотический настрой современных школьников.
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18:07
20.02.2018
"Гажа-валяй" открыл Год Культуры в Коми
Национально-обрядовым праздником "Гажа валяй" официально стартовал Год культуры в Сысольском районе. Своеобразная Масленица каждый год собирает десятки мастеров и народных коллективов не только из Коми, но и других регионов. Вот и на этот раз в списке гостей - вятичи, удмурты, марийцы. В этом году праздник посвятили мужчинам. Видимо, поэтому традиционные гонки на снегоходах собрали рекордное количество участников.
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10:11
20.02.2018
Ринг чемпионов в Коми
«Представитель команды Коми Александр Гудзий по итогам юниорского первенства страны по боксу вошел в состав сборной России. Его итоговое место – пятое, а значит это основная обойма» - заявил журналистам руководитель региональной федерации Михаил Бауров сразу по завершению финальных боев. Триумфаторами сыктывкарского турнира можно смело назвать спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа – сразу трое представителей Югры оказались на выcшей ступени пьедестала.
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10:07
20.02.2018
Автопробег «От Балтики до Арктики» стартовал
Сегодня ровно в полдень, с выстрела на Петропавловской крепости Санкт-Петербурга стартовал автопробег «От Балтики до Арктики». В нем принимают участие журналисты «Российской газеты» и БНК. Участники этакой экспедиции, как утверждают организаторы, на пути следования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и рассказать истории из глубинки. Самые яркие моменты фиксирует и на месте предаёт в прямой эфир известный в Коми шоумен Константин Басков. Вот как это было на старте.
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18:15
19.02.2018
Звездный статус республики
Гостиницы республики могут улучшить качество своего сервиса. Связано это с необходимостью проходить процедуру оценки и присвоения звезд. Что позволит не только изучить номерной фонд, но и простимулировать участников гостиничного бизнеса к развитию. В столице Коми изменениям в законе посвятили первый обучающий семинар для отельеров. Это почти 50 участников.
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18:14
19.02.2018
Восемь кандидатов приступили к борьбе
Кандидаты на пост президента на выборах начали агитацию в СМИ. Этот период завершится в ночь на 17 марта. А ранее центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты России и показала, как будет выглядеть бюллетень на выборах 18 марта. Восемь кандидатов приступили к борьбе за самый высокий в стране пост.
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18:13
19.02.2018
Возрождение "Динамо"
На сыктывкарской лыжной базе будет восстановлено заброшенное биатлонное стрельбище. Об этом заявлено на отчетно-выборной конференции регионального отделения всероссийского общества правоохранителей «Динамо». Открытое в январе 1980 года, тогда оно одновременно принимало у себя 24 спортсмена. В 90-е площадка пришла в негодность, неизвестными похищено оборудование и металлические опоры периметра. Но самое главное, земля оказалась на балансе мэрии Сыктывкара. В обществе «Динамо», а в него, заметим, входят представители основных силовых структур, последний факт считают незаконным и сейчас добиваются возврата объекта в оперативное управление через Росимущество. В будущем здесь они планируют проводить тренировки и соревнования по практической стрельбе, биатлону, спортингу и другим видам спорта.
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18:09
19.02.2018
Праздник транспортной полиции
Сотрудники транспортной полиции накануне отметили свой профессиональный праздник. Дата связана с появлением Декрета «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог», принятом без года сто лет назад. Изначально ведомство действительно охраняло только железные дороги, но цели корректировала жизнь. Например, решение ввести в фронт борьбы с терроризмом в воздухе принято после того, как 15 октября 1970 года 19-летняя бортпроводница Надежда Курченко предотвратила угон самолёта. А водное подразделение появилось в преддверии Олимпиады-80 – для контроля за акваторией Москвы-реки. Сейчас в Коми порядка 400 транспортников.
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18:08
19.02.2018
Дмитрий Алиев седьмой
Не меньшие борцовские качества на южнокорейском льду проявил наш ухтинец Дмитрий Алиев. На пределе своих возможностей и с личным рекордом он откатал короткую программу, однако на произвольной потерялся. В самом начале едва не задел бортик, а после дважды упал. Причём, достаточно серьёзно. В итоге – седьмое место.
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18:07
19.02.2018