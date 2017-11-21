Универвидение в Сыктывкаре готовится к финалу

Молоко венгерских буренок, которые поступили туда осенью прошлого года, уже на реализации. Напомним, высокопродуктивный молодняк голштино-фризкой породы в количестве 145 голов обошёлся предприятию «Южное» в 165 тысяч рублей за единицу. Впрочем, пока отелились и стали давать молоко лишь 40 из них. Качество, говорят на ферме, более чем! Кстати, в ближайшие 5 лет Минсельхоз намерен целенаправленно развивать молочное животноводство. За последние 2 года с господдержкой открыто14 объектов для разведения крупного рогатого скота. Помимо субсидий на строительство это ещё помощь и на закупку самих буренок. Об этом курирующий отрасль вице-премьер рассказал на встрече с членами Общественной палаты.