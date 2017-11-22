Ревизор. 21 ноября 2017.

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20:51
22.02.2018
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20:57
20.02.2018
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21:59
13.02.2018
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22:45
08.02.2018
Ревизор. 06.02.18.
Продолжение инспекции программы Ревизор по Удоре. Вопросы жителей села Большая Пысса были заданы районным чиновникам и интернет-провайдеру. Также юрист прокомментирует ситуацию «Переезд из аварийного дома. Ваши действия».
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22:29
06.02.2018
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21:32
01.02.2018
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17:53
30.01.2018
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20:48
25.01.2018
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22:30
23.01.2018
Ревизор. 18. 01. 18.
СИТУАЦИЯ: Собачий вопрос
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23:09
18.01.2018
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22:35
16.01.2018
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11.01.2018
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21:42
09.01.2018
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21:24
28.12.2017
Ревизор. 26 декабря 2017
Основная тема: переселение из ветхого и аварийного жилого фонда.
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21:34
26.12.2017
Ревизор. 21 декабря 2017
Межевание земельных участков. Всем ли нужно его проводить? Где берут ёлки для украшения площадей перед Новым годом?
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23:40
21.12.2017
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22:40
19.12.2017
Ревизор. 14 декабря 2017
-Центр семейного отдыха на окраине родного села планирует создать житель Пажги. Однако строительству мешает земельный вопрос. Уже около двух лет статус участка определить не удается. Мой коллега Иван Справедливый выехал на место событий. -Как поступать в случае, если в самой обыденной ситуации, например, выходя из подъезда, вы или близкий вам человек пострадал, и что немаловажно не по своей вине – сейчас узнаем!
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23:46
14.12.2017
Ревизор. 12 декабря 2017
В этой программе мы разберёмся, по каким причинам некоторые дворы Сыктывкара не попали в программу по благоустройству придомовых территорий «Городская среда» на 2018 год.
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10:10
13.12.2017
Ревизор. 7 декабря 2017
Делимся результатами по одному из эпизодов нашей передачи, которая вышла в эфир в сентябре 2017 года. И узнаём у специалиста, насколько безопасно пользоваться порталом госуслуг. Даём советы, как не допустить передачу ваших данных в руки мошенников!
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10:04
08.12.2017
Ревизор. 5 декабря 2017
Жители дома по Тентюковской улице в Сыктывкаре, несмотря на частые встречи с управляющей компанией, не понимают, почему ремонта в своём подъезде они вынуждены ждать больше 12-ти лет.
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13:05
06.12.2017
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09:14
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24.11.2017
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14:28
22.11.2017