Бюджет Коми ожидается дефицитным

Громкое дело
Сегодня ночью в Сыктывкар из Москвы этапирован Махач Азизов. Это один из фигурантов уголовного дела организованного преступного сообщества Юрия Пичугина. Целый год он находился в международном розыске после разгрома группировки, как выяснилось, жил в России, но передвигался по поддельным документам. Задержали его сотрудники Управления «К» ФСБ России совместно с коллегами из Коми и Краснодарского края. По решению Сыктывкарского суда Азизов заочно арестован еще в марте прошлого году.
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20:35
22.02.2018
Парное молоко туристам
Приезжим в Коми туристам отныне предлагают «парное молоко». Туристический маршрут с таким названием эксклюзивно разработан жителями сразу нескольких населённых пунктов Сыктывдинского района, недавно вышел на новую ступень развития. В его конечной точке уже побывали и иностранцы.
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18:06
22.02.2018
Накануне 23 февраля
Завтра страна отметит День защитников Отечества, который в этом году ещё и совпадёт со столетним юбилеем образования наших Вооруженных сил. И хотя Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии Ленин подписал 28 января по странному юридическому стечению обстоятельств праздник тогда совместили с 23 февраля. Днём красного подарка для бойцов РККА. По задумке большевиков, люди должны были передавать в этот день подарки-посылки бойцам и устраивали в их честь концерты. Позже были разные обоснования этой даты, но неофициальный праздник всех мужчин уже принял массовый характер, превратившись в одну из лучших традиций нашего времени. От всей лучшей половины нашей республики с Днём защитников Отечества поздравила в своём обращении спикер Госсовета Надежда Дорофеева.
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18:03
22.02.2018
Хлебозавод в Сыктывкаре обновился
Сыктывкарский хлебозавод заметно обновился. Современным стал кондитерский цех. Электрические печи здесь заменили на ротационные газовые. Экономично, производительно и качественно. Предприятие для республики стратегическое – 700 специалистов обеспечивают жителей 30% от всего объема хлебобулочных изделий.
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18:02
22.02.2018
Пробный ОГЭ сдан
Почти 9 с половиной тысяч школьников со всей республики сдали пробный ОГЭ по математике. Так сокращенно называют Основной государственный экзамен – первое большое испытание для девятиклассников. Такая условная «репетиция», как ожидается, должна помочь с анализом ошибок и сделать упор на темы, которые усвоены меньше всего. За тем, как это происходило на базе выльгорской школы №2, решила понаблюдать Наталья Михальченкова.
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18:00
22.02.2018
Фельдшер из Сыктывкара погиб в Тайланде
В тайландском городе Паттайя трагически погиб фельдшер Сыктывкарской Скорой помощи Александр Хохлов. Сегодня информацию, которая там, на месте уже вырвалась в ТОП-новостей, подтвердили его родственники. Всё произошло днём 20 февраля. Как выяснилось, 46-летний турист отдыхал на пляже в провинции Чонбури.
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17:59
22.02.2018
Гражданская позиция
Наибольшее количество тех, кто впервые придёт на президентские выборы, проживают в Сыктывкаре, далее с большим отрывом Ухта и незначительно отстаёт Воркута. Меньше всего голосующей молодёжи, которой к 18 марта исполнится 18 лет, в Усть-Вымском районе. К слову, именно в студенческом возрасте, убеждены преподаватели региональных СУЗов и ВУЗов, у человека появляется гражданская позиция. И тут важно не просто проинформировать - дать достоверные данные, и, кроме того - заинтересовать.
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17:59
22.02.2018
Изменить облик Республики
"Изменение облика республики к 100-летию Коми должно идти сплошным образом, а не выборочно. В это должны быть вовлечены все муниципалитеты" - заявил вчера на первом выездном заседании Правительства в Сыктывдинском районе Сергей Гапликов. Власти региона повели итоги реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Речь об улучшении дворов, улиц, парков и площадей в городах и районах. 315 миллионов направлено в прошлом году на благоустройство территорий в пяти муниципалитетах, в этом их станет больше.
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10:19
22.02.2018
В селе Мохча отремонтировали спортзал
В селе Мохча Ижемского района отремонтировали спортивный зал. Провести работы удалось благодаря помощи нефтяников, в рамках соглашения о сотрудничестве компании «ЛУКОЙЛ» и Правительства региона. Ещё два года назад помещения находились в плачевном состоянии, а ведь именно в этих стенах свои первые шаги в спорте делали известные лыжники Раиса Сметанина и Ермил Вокуев.
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10:17
22.02.2018
День родного языка
А в одном из Выльгортских детских садов вчера необычно отметили День родного языка – устроили творческий и интеллектуальный конкурсы для комиговорящих работников. Учреждение особое – именно оно уже третий год подряд является ресурсным центром по обучению коми языку. На огонь заглянула курирующий вице-премьер Наталья Михальченкова. Она оценила мини-музеи, сделанные для того, чтобы детям было проще знакомиться с северной культурой, отметила традиционные костюмы детей и воспитателей.
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10:15
22.02.2018
Спрос на картофельные семена в Коми вырос
В этом году спрос на картофельные семена в республике значительно вырос. Весна еще не вступила в свои права, а частники уже делают заказы на партии для посадки.
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18:17
21.02.2018
Не качать прибыль!
Стать настоящими хозяйственниками, а не качать из лесного фонда только прибыль, призвал сегодня Глава Коми предпринимателей Сыктывдинского района. Свой рабочий визит в муниципалитет он начал с откровенного разговора с ними. Решение многих накопившихся проблем малого бизнеса на поверхности. Нужно пересмотреть отношение к лесному бизнесу и научиться кооперироваться. Так проще и вопросы с выделение делянок решить, и крупных инвесторов в республику заманить.
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18:17
21.02.2018
В армию на денёк
Сыктывкарские школьники отправились "в армию на денёк". В федеральном проекте молодежного отделения Народного Фронта с таким названием приняли участие не только молодые люди, но и девушки. Он призван воспитать уважение к воинской службе. О своих буднях ребятам рассказали представители вневедомственной охраны Росгвардии. Участникам экскурсии показали образцы оружия, стоявшего на вооружении в разные годы, а также экипировку: каски, рации и бронежилеты. Все образцы можно было потрогать или примерить.
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18:17
21.02.2018
Холодный прием
Игорь Гурьев оштрафован на 5 тысяч рублей за, ЦИТАТА, «нарушения при рассмотрении обращения жительницы Воргашора». женщина четырежды письменно обращалась в мэрию Воркуты с просьбой проверить соблюдение закона о теплоснабжении в рамках муниципального жилищного контроля. Чиновники ей отказали, мол - жалоба не относится к их компетенции. в ходе проверки выяснилось, причина низкой температуры – ненадлежащий ремонт в квартире этажом ниже, которая относится именно к муниципальному жилфонду. Администрация заполярного города этот вопрос должна проконтролировать.
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18:17
21.02.2018
Миллион избирателей проголосуют не по месту прописки
Количество избирателей, которые на мартовских выборах Президента захотели проголосовать не по месту постоянной прописки, а на другом участке приблизилось к миллиону. На утро сегодняшнего дня, по всей стране это 983 889 заявлений. Завтра будет миллион, прогнозирует ЦИК. Потому что в день здесь фиксируют 82 тысячи обращений, а начинали с 27. При этом Информационный центр без проблем справляется с обработкой всех поступающих сигналов.
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18:17
21.02.2018
Молоко венгерских буренок в Коми
Молоко венгерских буренок, которые поступили туда осенью прошлого года, уже на реализации. Напомним, высокопродуктивный молодняк голштино-фризкой породы в количестве 145 голов обошёлся предприятию «Южное» в 165 тысяч рублей за единицу. Впрочем, пока отелились и стали давать молоко лишь 40 из них. Качество, говорят на ферме, более чем! Кстати, в ближайшие 5 лет Минсельхоз намерен целенаправленно развивать молочное животноводство. За последние 2 года с господдержкой открыто14 объектов для разведения крупного рогатого скота. Помимо субсидий на строительство это ещё помощь и на закупку самих буренок. Об этом курирующий отрасль вице-премьер рассказал на встрече с членами Общественной палаты.
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18:17
21.02.2018
В Республику инвестируют
До 2021 года крупные предприятия в экономику республики инвестируют более полутриллионна рублей. Это около 30 проектов в самых различных отраслях, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Правительство.
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18:17
21.02.2018
Выездное заседание Правительства Коми
В райцентре Выльгорт проходит выездное заседание республиканского Правительства. В повестке встречи – ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и организация взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ на территориях муниципалитетов.
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18:17
21.02.2018
Судьба кресел
Кадровые вопросы в Госсовете Коми останутся в повестке заседания сессии 28 февраля. Вчера на заседании президиума парламентарии утвердили список законопроектов. Ранее спикер Надежда Дорофеева предложила перенести вопросы о заполнении двух вакансий на март. Однако большинство депутатов на Комитетах проголосовало за закрытие вопроса в конце этого месяца. Кроме того, парламентарии призвали активнее включаться в выдвижение кандидатур.
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10:37
21.02.2018
25 лет "ГАЗПРОМУ"
За 11 лет функционирования корпоративной программы «Газпром-детям» в стране построены и реконструированы более 1600 объектов в 73 субъектах страны, построено 120 физкультурно-оздоровительных комплексов, и на этих объектах в настоящее время занимается более 100 тысяч человек. Об этом Владимиру Путин рассказал Алексей Миллер. В рамках рабочей встречи, посвященной 25-летию газового концерна, Президенту продемонстрировали как «Газпром» открывает в регионах новые социальные учреждения, построенные в рамках социального партнёрства с местными органами власти. Президент поблагодарил компанию за эту работу.
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10:34
21.02.2018
Неспокойная борьба в Пхёнчхане
На Паралимпиаде в Пхёнчхане нашу республику, возможно, представит только Мария Иовлева. Она уже двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Ванкувере. Оговорочка – «возможно», потому что пока наша Маша лишь в предварительном списке, утвержденном МОК, официального же приглашения пока не было. В данный момент, не теряя надежды, Иовлева в ожидании окончательного решения оргкомитета Игр находится на сборах в Швейцарии.
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18:13
20.02.2018
20 лет работы историков в сжатом виде
Результаты 20-летней работы в сжатом виде - так охарактеризовал председатель фонда "Покаяние" Михаил Рогачёв выставку, которая открылась в национальном музее. Экспозиция под названием «Забвения не может быть …» - своеобразный отчёт о работе историков. Здесь представлены 12 томов мартиролога, письма-обращения с просьбой найти сведения о судьбах родных, отчеты о поисковых экспедициях и даже вещи из лагерей. Сегодня мало кто знает, что в самом фонде работают четыре человека. Зато в создании мартиролога принимает участие целая армия - это и учёные, сотрудники библиотек, музеев, архива, журналисты, учителя и школьники.
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18:11
20.02.2018
ЗАГС в этнопарке
Отрабатывать выездную практику регистрации браков сотрудники Сыктывдинского ЗАГСА будут на площадке Финно-угорского этнопарка.
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18:08
20.02.2018
13 юнармейцев из Коми на всероссийском форуме
Юнармейцы отправились на Первый всероссийский молодежный патриотический форум. Из 2300 участников движения наш регион представят лишь 13 человек. Они прошли серьезный отбор – написали эссе и подтвердили свою активную жизненную позицию дипломами и грамотами.
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18:07
20.02.2018