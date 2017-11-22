Сыктывкарская епархия просит помощи

Завтра страна отметит День защитников Отечества, который в этом году ещё и совпадёт со столетним юбилеем образования наших Вооруженных сил. И хотя Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии Ленин подписал 28 января по странному юридическому стечению обстоятельств праздник тогда совместили с 23 февраля. Днём красного подарка для бойцов РККА. По задумке большевиков, люди должны были передавать в этот день подарки-посылки бойцам и устраивали в их честь концерты. Позже были разные обоснования этой даты, но неофициальный праздник всех мужчин уже принял массовый характер, превратившись в одну из лучших традиций нашего времени. От всей лучшей половины нашей республики с Днём защитников Отечества поздравила в своём обращении спикер Госсовета Надежда Дорофеева.