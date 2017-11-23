Радио Юрган
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Анонс. Детали недели. 24 ноября 2017.

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23.11.2017
- От слова к делу. Что дал парламентский ответ инициаторам переноса столицы. - Трезвый подход. Когда и где начнут работать вытрезвители. - Вечный зов Родины. Как Коми наполняет ряды российской армии.