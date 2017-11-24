Время новостей. Ухта. 23 ноября 2017.

-Референдум по переносу столицы из Сыктывкара в Ухту-это не политическое решение.

-Вертолёт для Центра медицины катастроф, который прибыл в Ухту, в воскресенье, проходит сертификацию, после чего сразу заступит на службу.

-Коми вырвалась в лидеры по инвестициям в основной капитал в Северо-Западном округе.

-Идеология насилия. Именно так сегодня у нас в стране принято определять понятие «экстремизм».

-В соседнем Сосногорске отгремел традиционный вокальный конкурс «Две звезды».

-В Сосногорском спорткомплексе «Метеор» прошло открытое республиканское первенство по Дзюдо.