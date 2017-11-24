Готов к труду и обороне. 6 серия. 24 ноября 2017

Реалити-шоу «Готов к труду и обороне!». Это совместный проект «Юргана» и регионального минспорта. 2 команды из жителей Коми, не имеющих профильного спортивного образования и подготовки, на протяжении 2 месяцев будут бороться за знаки отличия ГТО. 10 смельчаков – это артисты Академического драмтеатра имени Виктора Савина и сотрудники нашего телеканала.