Готов к труду и обороне. 6 серия. 24 ноября 2017

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30.10.2017
Реалити-шоу "Готов к труду и обороне".
Реалити-шоу «Готов к труду и обороне!». Это совместный проект «Юргана» и регионального минспорта. 2 команды из жителей Коми, не имеющих профильного спортивного образования и подготовки, на протяжении 2 месяцев будут бороться за знаки отличия ГТО. 10 смельчаков – это артисты Академического драмтеатра имени Виктора Савина и сотрудники нашего телеканала.
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21.10.2017