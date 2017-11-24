Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа ВЫБОРЫ 2018

Готов к труду и обороне. 6 серия. 24 ноября 2017

#гто
747
24.11.2017
#гто
Готов к труду и обороне. 8 серия. 8 декабря 2017
#гто
368
16:24
09.12.2017
Готов к труду и обороне. 7 серия. 1 декабря 2017
#гто
351
13:38
03.12.2017
Спортивный праздник комплекса "ГТО"
310
12:14
27.11.2017
Готов к труду и обороне. 6 серия. 24 ноября 2017
#гто
602
22:51
24.11.2017
"Готов к труду и обороне." 5 серия. 17 ноября 2017.
#гто
739
23:24
17.11.2017
"Готов к труду и обороне!" 4 серия. 10 ноября 2017.
#гто
445
23:49
10.11.2017
"ГТО. Готов к труду и обороне". 3 ноября 2017.
#гто
626
22:35
03.11.2017
Реалити-шоу "Готов к труду и обороне". 2 серия
#гто
588
13:58
30.10.2017
Реалити-шоу "Готов к труду и обороне".
Реалити-шоу «Готов к труду и обороне!». Это совместный проект «Юргана» и регионального минспорта. 2 команды из жителей Коми, не имеющих профильного спортивного образования и подготовки, на протяжении 2 месяцев будут бороться за знаки отличия ГТО. 10 смельчаков – это артисты Академического драмтеатра имени Виктора Савина и сотрудники нашего телеканала.
792
00:49
21.10.2017
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