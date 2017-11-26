Время новостей. Ухта. 24 ноября 2017

- Коми может стать площадкой Альтернативного турнира для лыжников, которые не попали на Олимпийские игры в Пхёнчхане. - О том, что испытывают сегодня спортсмены из Коми, которые не попали в заветный список и оказались в числе аутсайдеров, можно только догадываться. Так, ухтинец Станислав Волженцев к своей цели стремился в поте лица, каждый день выкладываясь по полной. - Власти Ухты призвали жителей посёлков Водный и Ярега активнее голосовать за свои территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». -«Атлас Ухты», 17 выпусков библиографических указателей, электронное издание о художниках города прошлого века. - Год культуры в Ухтинском районе открыла Ярега. - А тем временем в самой Ухте прошла громкая премьера музыкального проекта «Виктор Цой. Последний романтик». - В Ухте появился новый арт-объект – ярко-жёлтый робот, ростом выше человека. Ухтинский умелец и инженер-механик по образованию Алексей Гаврюшенко собрал трансформера в одиночку всего за четыре месяца.