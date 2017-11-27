Сценарий развития Севера

Региональный чемпионат молодых профессионалов
В Сыктывкаре сразу на нескольких площадках проходит третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Здесь выступают больше 120 участников. Это лучшие студенты 27 учебных заведений, прошедшие отбор на местах. В каждой компетенции за соблюдением требований и стандартов следят эксперты национального уровня. Победители смогут участвовать дальше на отборочных соревнованиях, а после, если пройдут, в финале Чемпионата России, который пройдет в этом году в Южно-Сахалинске. Отметим, Коми вступила в движение «Молодые профессионалы» три года назад, однако первый чемпионат прошел лишь в компетенции «Кондитерское дело». В 2017 список нарастили до 9, а в этом направлений уже 14.
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10:15
28.02.2018
Мастер года в Сыктывкаре
Вчера в Национальном музее состоялось открытие 24-ой выставки декоративно-прикладного искусства и народных промыслов "Мастер Года". В этом году участие в ней принимают более 130 ремесленников. Они представили работы, выполненные в самых разных техниках: от узорного вязания и кружевоплетения, до художественной обработки меха
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10:14
28.02.2018
Высокий визит
В Коми с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента России в Северо-западном округе Александр Беглов. Цель поездки, поездки, как сообщается, мониторинг исполнения поручений Президента России, реализации майских указов, а также инициатив, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения. В программе пребывания – объекты социальной сферы в Воркуте и Ухте, встреча со студентами УГТУ. А сразу по прилёту в заполярье Беглов вместе с Главой республики посетили Мемориал памяти шахтёров и горноспасателей. Он обустроен возле шахты «Северная», где два года назад погибли 36 человек.
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10:12
28.02.2018
К новым высотам
Юлия Белорукова появится в Коми не раньше 20 марта. Завтра она вылетает Этап Кубка мира в финском Лахти, а сегодня приглашена на торжественный приём в честь олимпийцев в Кремль. Об этом она рассказала сразу после прилёта в Россию. Ранее появлялась информация о том, что уже завтра днём дважды бронзовую медалистку в эстафете и спринте встретят в Сыктывкаре многочисленные болельщики. Отметим, сосногорская лыжница прибыла в московский аэропорт Шереметьево накануне вечером. Вместе с ней спецбортом из Южной Кореи летели представители команд Сборных по хоккею, фигурному катанию, бобслею, фристайлу и лыжным гонкам. Наши коллеги из издания Чемпионат.COM сумели взять у неё блиц-интервью.
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18:09
27.02.2018
Среда обитания этнофутуристов Коми
Молодые художницы представили в Сыктывкаре свою "Среду обитания". Уникальная выставка с таким названием открылась в Национальном музее. Ирина Романова, Лера Осташова, Инга Поповская и Ася Маслова. Наши этнофутуристы впервые объединились на одной площадке, чтобы показать свое видение пространства. На экспозиции представлено 20 работ - живопись и графика.
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18:07
27.02.2018
В закрытом режиме
Организация встреч депутатов с избирателями, профилактика незаконного оборота наркотиков, проведение капремонта – эти и другие темы народные избранники сегодня подняли на предсессионном заседании комитетов Госсовета. Это будет 21 вопрос. Несколько пунктов прежней повестки внезапно исчезли. Решение об этом принято на заседании Президиума, которое прошло в закрытом режиме.
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18:05
27.02.2018
18 жителей Коми перешагнули за сто
18 жителей республики перешагнули столетний рубеж. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд. Отдельный учёт ведётся и по отношению к тем, кто достиг 80-летний рубеж. Таких пенсионеров у нас 19484. В контролирующем ведомстве напомнили, таким гражданам в нашей стране полагается страховая пенсия по старости в повышенном размере за счет установления двойной фиксированной выплаты. В Коми в зависимости от районного коэффициента и наличия северного стажа размер фиксированной выплаты увеличивается примерно на 6-8 тысяч рублей. Перерасчет происходит в беззаявительном порядке с даты, когда исполняется 80 лет.
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18:04
27.02.2018
Уникальные технологии в КРБ
Сегодня в Коми республиканской клинической больнице провели сотую операцию с помощью современного ангиографа. Уникальное оборудование запустили всего два месяца назад. И дело не в количестве, а качестве операций, которые проводят сосудистые хирургии. Уникальные технологии позволяют нашим докторам делать то, на что раньше решались лишь специалисты крупных федеральных центров.
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18:04
27.02.2018
Александр Беглов в Коми
В Коми с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента России в Северо-западном округе Александр Беглов. Цель поездки, как сообщается, мониторинг исполнения поручений Президента России, реализации майских указов, а также инициатив, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения. В программе пребывания – объекты социальной сферы в Воркуте и Ухте, встреча со студентами УГТУ. А сразу по прилёту в заполярье Беглов вместе с Главой республики посетили Мемориал памяти шахтёров и горноспасателей. Он обустроен возле шахты «Северная», где два года назад погибли 36 человек.
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18:04
27.02.2018
Спасти ребенка: Юлия Струц
Для Юлии Струц из Воркуты оплачен счёт на сумму 273 515 рублей по оплате операции на сердце. Оставшуюся сумму 178 377 рублей родители внесут из благотворительных средств, которые собирались на их счете. Напомним, 14 февраля в рамках проекта "Спасти ребёнка" вся республика собирала средства для Юлии на операцию на сердце в Калининградской федеральной клинике. Семья Струц несколько лет назад в Коми приехали из Донецкой области, когда там начался военный конфликт. Российское гражданство оформить не успели, поэтому на бесплатное лечение рассчитывать не могли. Одна надежда - на помощь неравнодушных.
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18:04
27.02.2018
Общая проблема регионов
В последние дни недавно назначенный полпред весьма активно наведывается в регионы. 17 февраля – Нарьян-Мар, 20 – Мурманск, 21-го – Вологда. Практически в каждой точке визита – три объединяющие темы – ускорится в выполнении майских Указов Президента, держать на личном контроле губернаторам проблемы отопительного сезона, а также увеличить расходы на медицину, в том числе за счёт внутренних ресурсов. Но есть одна тема, в которой ни один регион Северо-запада пока преуспеть не может – обеспечение квадратными метрами детей-сирот.
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18:04
27.02.2018
Юлия Самойлова стала видеоблогером
Популярная ухтинка Юлия Самойлова, которая в этом году должна представить Россию на Евровидении, стала видеоблогером. На своём примере она доказывает, даже у человека в инвалидном кресле возможности неограниченны. «Будни на колёсах» - так певица назвала свой канал на ютубе. В нём всё то, что обычно остаётся за кадром, но при этом, действительно важно. Уже отснято 26 выпусков. Юлия то празднует Новый год в кругу семьи, то смотрит футбол, то юморит, то поёт в метро.
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10:27
27.02.2018
К 73-летию победы
Тем временем, руководители сразу двух ветеранских движений стали советниками Главы Коми. Новым статусом обзавелись председатель совета ветеранов Людмила Жукова и лидер союза ветеранов Афганистана в Коми Вадим Клюпа. На встрече с общественным активом Сергей Гапликов вручил им удостоверения, а потом предложил им обозначить видение дальнейшей работы и активно включиться в подготовку празднования 73-й годовщины Победы.
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10:25
27.02.2018
День защитника Отечества
Представители органов власти республики, действующие и бывшие военные, кадеты и ветераны, а также простые горожане возложили 23 февраля цветы к мемориальному комплексу «Вечная слава». В этом году дата совпала со 100-летием Красной армии. Однако это не нарушило традиции – в этот день не было речей – после троекратного оружейного залпа собравшиеся почтили память не вернувшихся домой соотечественников.
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10:24
27.02.2018
Worlds skills в Коми
В Коми стартовал региональный чемпионат "world skills". Такие сейчас проходят по всей стране. Конкурс, основанный на мировых стандартах, призван повысить профессиональное мастерство молодых специалистов в рабочих специальностях. Организаторы отмечают - чемпионат показывает реальные результаты - призеры прошлых лет получают серьезные предложения от работодателей. В этом году изъявили принять участие больше 100 человек. Оценивать их будут эксперты из разных регионов в 14 компетенциях - предпринимательство, туризм, ремонт, обслуживание авто и многие другие.
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10:23
27.02.2018
Трагедия на отдыхе
Родственники Алексея Хохлова полностью оплатили доставку его тела на Родину. Напомним, фельдшер Сыктывкарской Скорой с 25-летним стажем трагически погиб во время отдыха в Таиланде 20 февраля. Местные ритуальные службы тут же потребовали от родных оплаты всех необходимых расходов или в противном случае решить вопрос через кремирование. Ведь, как выяснилось, 46-летний россиянин находился на отдыхе без страховки. К делу подключилось Консульство, которое помогло с переводчиком.
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10:22
27.02.2018
Революция по-ижемски
Год культуры, объявленный Главой Коми, клуб в селе Няшабож Ижемского района встретил глобальным обновлением. Современное световое и звуковое оборудование.
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17:59
26.02.2018
Переходим на ГАЗ
В ближайшее время республика приобретет ещё 20 автобусов на газомоторном топливе. Об этом в интервью газете «Республика» заявил вице-премьер Правительства Коми Николай Герасимов. По его оценке, полностью это проблемы не решит, но остроту снизит.
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17:58
26.02.2018
Поселок Изъяю ждет помощи
Несчастье накануне постигло жителей поселка Изъяю Печорского района. Там практически полностью выгорел Храм Николая Чудотворца. По предварительным данным МЧС, где-то под куполом произошло короткое замыкание. Пожарные расчеты прибыли на место быстро, однако внутреннее убранство сберечь не удалось. Это и древние иконы, и врата алтаря, которые когда-то были в старом Храме. Отметим, само здание возведено на деньги прихожан всего пять лет назад.
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17:57
26.02.2018
Два года трагедии "Северной"
Два года исполнилось трагедии на шахте «Северная». Она унесла жизни 36 человек –горняков и спасателей МЧС, которые шли на помощь. Памятные мероприятия накануне прошли у мемориала недалеко от места, где разворачивались события. На траурном митинге представители Воркутаугля заявили, что уже летом запустят современную систему безопасности, которая позволит избежать таких историй впредь. Родные и друзья почтили память горняков минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи.
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17:57
26.02.2018
Ликвидация 2 смены
Полпред Президента Александр Беглов потребовал усилить работу на местах по ликвидации второй смены в школах, а также обеспечить местами в детских садах малышей от полутора до трех лет. Заявление об этом он сделал в Нарьян-Маре. Федеральный ревизор, который курирует весь Северо-западный округ, пояснил, что это важно, прежде всего, для родителей, которые в противном случае лишены возможности работать и приносить доход в семью. Согласно так называемым «майским Указам», которые в виде поручений Правительству Владимир Путин подписал ещё 6 лет назад, эти задачи должны быть полностью выполнены к 2020 году.
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17:56
26.02.2018
В борьбе с двухсменкой
Проект средней общеобразовательной школы в селе Визинга Сысольского района в ближайшее время выставят на аукцион. Новое здание должно полностью закрыть вопрос с двухсменным обучением в райцентре. Помимо этого учреждения в дорожную карту Министерства образования, напомним, на этот год внесено еще 7 школ. Их возведут за счет федерального и регионального бюджетов. В сыктывкарском микрорайоне Орбита, поселке Краснозатонский, в Усть-Куломе, вуктыльском Дутово, сыктывдинском Часово, Помоздино и в Приуральском – это Троицко-Печорский район.
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17:56
26.02.2018
Урок Мужества
При многих силовых учреждениях накануне Дня защитника Отечества проходят экскурсии для старшеклассников. Сегодня расскажем о том, как с потенциальными кадрами работает Управление Службы исполнения наказаний. Ребятам там показали свой элитный отдел – познакомили с бойцами спецназначения «Сапсан».
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10:33
26.02.2018
100 лет красной армии
На территории будущего Коми АССР в первые годы празднования 23 февраля советское присутствие, к слову, было номинальным – лишь в Усть-Сысольске существовал так называемый Народно-революционный трибунал.
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10:32
26.02.2018