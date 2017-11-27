Радио Юрган
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Спортивный праздник комплекса "ГТО"

350
27.11.2017

В Сыктывкаре  спортивный праздник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  впервые собрал  семейные команды. Организаторы не ожидали такого количества участников – 150 человек и полсотни команд,  которые включились в движение ГТО.  Как рассказали нам родители, на спортивыне испытания их вдохновило и реалити-шоу, которое сейчас идет на ЮРГАНЕ.

Победителя реалити-шоу «Готов к труду и обороне» мы узнаем 8 декабря, участникам осталось проверить свои силы в лыжной гонке и финальной битве.
Готов к труду и обороне. 8 серия. 8 декабря 2017
#гто
378
16:24
09.12.2017
Готов к труду и обороне. 7 серия. 1 декабря 2017
#гто
361
13:38
03.12.2017
Спортивный праздник комплекса "ГТО"
319
12:14
27.11.2017
Готов к труду и обороне. 6 серия. 24 ноября 2017
#гто
612
22:51
24.11.2017
"Готов к труду и обороне." 5 серия. 17 ноября 2017.
#гто
747
23:24
17.11.2017
"Готов к труду и обороне!" 4 серия. 10 ноября 2017.
#гто
449
23:49
10.11.2017
"ГТО. Готов к труду и обороне". 3 ноября 2017.
#гто
637
22:35
03.11.2017
Реалити-шоу "Готов к труду и обороне". 2 серия
#гто
599
13:58
30.10.2017
Реалити-шоу "Готов к труду и обороне".
Реалити-шоу «Готов к труду и обороне!». Это совместный проект «Юргана» и регионального минспорта. 2 команды из жителей Коми, не имеющих профильного спортивного образования и подготовки, на протяжении 2 месяцев будут бороться за знаки отличия ГТО. 10 смельчаков – это артисты Академического драмтеатра имени Виктора Савина и сотрудники нашего телеканала.
796
00:49
21.10.2017
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