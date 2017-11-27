Спортивный праздник комплекса "ГТО"

В Сыктывкаре спортивный праздник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» впервые собрал семейные команды. Организаторы не ожидали такого количества участников – 150 человек и полсотни команд, которые включились в движение ГТО. Как рассказали нам родители, на спортивыне испытания их вдохновило и реалити-шоу, которое сейчас идет на ЮРГАНЕ.



Победителя реалити-шоу «Готов к труду и обороне» мы узнаем 8 декабря, участникам осталось проверить свои силы в лыжной гонке и финальной битве.