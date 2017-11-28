Турпотенциал Коми

Минкульт готов помочь
Минкульт готов помочь властям Ижемского района в строительстве современного культурного комплекса на 200 мест в селе Щельяюр. Сергей Емельянов призвал местную администрацию оперативно подготовить его проект и уже тогда можно будет говорить и дополнительных источниках финансирования. Накануне руководитель профильного ведомства оценил и состояние других муниципальных объектов. В прошлом году удалось отремонтировать пять учреждений. Среди них сельский клуб в деревне Гам.
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18:05
01.03.2018
В Сосногорске изъята крупная партия псевдоалкоголя
А в соседнем Сосногорске обнаружена и изъята крупная партия спиртных напитков с признаками подделки федеральных акцизных марок. Всего около 5 тысяч бутылок, стоимостью превышающей миллион рублей. Склад накрыт в ходе оперативных мероприятий Отдела экономической безопасности МВД по Коми. Силовики установили, что данная продукция была приобретена и хранилась с целью сбыта уроженцем одной из стран Закавказья. Как сообщили в МВД, фигурант уже дал признательные показания. Следствие продолжается.
5
18:04
01.03.2018
За превышение должностных полномочий
Приговор экс-начальнику Управления капитального строительства Администрации Ухты Сергею Зубченко остался без изменений и вступил в силу. Он осужден за превышение должностных полномочий при возведении домов для переселенец из ветхого и аварийного жилья. Как результат – 3 года колонии общего режима.
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18:03
01.03.2018
Чуть больше 2 недель до выборов
Чуть больше двух недель остается до президентских выборов. Агитационные кампании кандидатов идут полным ходом. А в некоторых регионах уже стартовало досрочное голосование. Членам участковых избирательных комиссий предстоит добраться до самых труднодоступных мест.
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18:02
01.03.2018
Смертельное ДТП
Сегодня днём на 145 километре автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск» произошло ДТП с участием микроавтобуса. По предварительным данным, в момент удара погибли трое. По данным Минздрава, есть четверо пострадавших.
11
17:58
01.03.2018
Новая школа в Ижемском районе
В Ижемском районе построят новую школу. Об этом в ходе рабочего визита в муниципалитет заявила вице-премьер Наталья Михальченкова. Своё учебное заведение жители Усть-Ижмы ждут уже 15 лет. Старое здание сгорело. Дети учатся в приспособленных помещениях в две смены. Проект на 120 мест оценили в 100 миллионов рублей. При подготовке за основу возьмут опыт Нарьян-Мара и Перми.
4
17:58
01.03.2018
За заслуги перед Отечеством!
Юлия Белорукова получила медаль ордена за заслуги перед Отечеством 1 степени. Церемония награждения прошла в Кремле.
88
10:47
01.03.2018
Ярмарка вакансий в Сыктывкаре
Центры занятости населения делают акцент на рабочих, прикладных специальностей. Это показала ярмарка вакансий, которая вчера прошла на базе Сыктывкарского политехнического техникума. Главная цел, как говорят устроители, запустить диалог между работодателями и соискателями. Заинтересованность компаний понятна - квалифицированные кадры на вес золота.
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10:43
01.03.2018
Как защитить персональные данные?
Как детям защитить свои персональные данные в Интернет-сети. Этому сегодня был посвящён очередной открытый урок в режиме онлайн, который провели специалисты Управления Роскомнадзора. Участники занятия - члены Российского движения школьников, учащиеся образовательных учреждений, городских и сельских, где есть Интернет. Тема актуальна как никогда, уверяют специалисты.
81
10:39
01.03.2018
Прекращение полномочий трех депутатов
Досрочное прекращение полномочий сразу трех депутатов – Нины Нестеровой, Натальи Паншиной и Виктора Поляхова – узаконил вчера Госсовет Коми. На этом кадровые вопросы закончились. Основные пункты повестки касались приведения республиканских законов в соответствие с федеральными: о проведении капремонта в многоквартирных домах, о профилактике потребления наркотических средств, о медико-биологическом обеспечении сборных команд региона. За эти законопроекты парламентарии проголосовали единогласно и без лишних споров. Ведь доклады с деталями о них ранее уже были представлены на заседаниях комитетов. Расставлены акценты и в вопросе о статусе депутата в части организации встреч с избирателями.
88
10:37
01.03.2018
Заявки волонтеров для Чемпионата сформированы
Сегодня завершился прием заявок на формирование корпуса волонтеров для работы на Чемпионате России по лыжным гонкам. Задачу его сформировать поставил глава региона. Для волонтеров определили пять направлений работы на чемпионате: Безопасность, Транспорт, Гостеприимство, Протокол и Работа с командами.
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18:15
28.02.2018
На памятник военным медикам
В Коми стартовал сбор средства на памятник военным медикам. С местом и материалами уже определились. Все организационные вопросы на себя взяла региональная ассоциация врачей. Идею уже одобрил минздрав и ведущие доктора республики. Стоимость всех работ больше 3 миллионов рублей. В медицинском сообществе уверены – обычные жители региона поддержат эту патриотическую идею.
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18:13
28.02.2018
Пожар в многоэтажке
Два человека погибли во время пожара в жилой пятиэтажке. ЧП произошло накануне вечером в воркутинском поселке Северный. Как сообщили в МЧС, пламя в считанные мгновения охватило всю жилплощадь на первом этаже ещё до прибытия первых расчётов. Пострадавшими признаны четверо, среди которых только одна женщина госпитализирована, трое отпущены домой.
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18:06
28.02.2018
Полпред впервые посетил Воркуту и Ухту
Возложение цветов у памятных мест – новая традиция, которую Александр Беглов ввел лично для себя. Своеобразный знак уважения к территории и ее жителям. Официально тема второго визита полпреда в Коми - мониторинг выполнения майских указов Президента. Неофициально в первый пункт назначения – Воркуту - Александр Беглов, по его собственным словам, приехал морально поддержать жителей заполярной кочегарки. И приятно ошибся - гордые воркутинцы ни разу не дали усомниться в своем жизнелюбии. Ни в детском саду с говорящим названием «Радость», ни в школе с углубленным изучением отдельных предметов.
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18:05
28.02.2018
Снижение показателей смертности
Главным предметом заботы в регионах Северо-западного округа должно стать снижение показателей смертности от болезней кровообращения. Об этом сегодня на заседании Совета при полпреде Президента России в Санкт-Петербурге заявила Ольга Голодец. В работе Совета принимает участие и Глава Коми.
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18:02
28.02.2018
Пример достойный подражания
Руководитель соседнего Ненецкого округа Александр Цыбульский вновь проявляет интерес к взаимодействию с нашей республикой. Он уже совершал неформальный визит в Усинск, где обследовал строящую дорогу и мостовые переходы, а теперь решил лично ознакомиться с работой предприятия «Ижемский оленевод». Юридически оно базируется в селе Сизябск Ижемского района, однако часть производственных помещений и пастбищ размещается на территории НАО.
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18:02
28.02.2018
От Балтики до Арктики
У экспедиции «От Балтики до Арктики» почётная просветительская миссия. Она соединяет разные по культуре, традициям и истории северные народы. Такую роль продолжительному автомобильному путешествию, которое вместе со своими коммерческими партнёрами организовали агентство БНК и «Российская газета», обозначил Глава Коми. Во время промежуточной остановки в Сыктывкаре он лично поприветствовал её участников и пожелал накатанной дороги.
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15:46
28.02.2018
Региональный чемпионат молодых профессионалов
В Сыктывкаре сразу на нескольких площадках проходит третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Здесь выступают больше 120 участников. Это лучшие студенты 27 учебных заведений, прошедшие отбор на местах. В каждой компетенции за соблюдением требований и стандартов следят эксперты национального уровня. Победители смогут участвовать дальше на отборочных соревнованиях, а после, если пройдут, в финале Чемпионата России, который пройдет в этом году в Южно-Сахалинске. Отметим, Коми вступила в движение «Молодые профессионалы» три года назад, однако первый чемпионат прошел лишь в компетенции «Кондитерское дело». В 2017 список нарастили до 9, а в этом направлений уже 14.
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10:15
28.02.2018
Мастер года в Сыктывкаре
Вчера в Национальном музее состоялось открытие 24-ой выставки декоративно-прикладного искусства и народных промыслов "Мастер Года". В этом году участие в ней принимают более 130 ремесленников. Они представили работы, выполненные в самых разных техниках: от узорного вязания и кружевоплетения, до художественной обработки меха
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10:14
28.02.2018
Высокий визит
В Коми с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента России в Северо-западном округе Александр Беглов. Цель поездки, поездки, как сообщается, мониторинг исполнения поручений Президента России, реализации майских указов, а также инициатив, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения. В программе пребывания – объекты социальной сферы в Воркуте и Ухте, встреча со студентами УГТУ. А сразу по прилёту в заполярье Беглов вместе с Главой республики посетили Мемориал памяти шахтёров и горноспасателей. Он обустроен возле шахты «Северная», где два года назад погибли 36 человек.
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10:12
28.02.2018
К новым высотам
Юлия Белорукова появится в Коми не раньше 20 марта. Завтра она вылетает Этап Кубка мира в финском Лахти, а сегодня приглашена на торжественный приём в честь олимпийцев в Кремль. Об этом она рассказала сразу после прилёта в Россию. Ранее появлялась информация о том, что уже завтра днём дважды бронзовую медалистку в эстафете и спринте встретят в Сыктывкаре многочисленные болельщики. Отметим, сосногорская лыжница прибыла в московский аэропорт Шереметьево накануне вечером. Вместе с ней спецбортом из Южной Кореи летели представители команд Сборных по хоккею, фигурному катанию, бобслею, фристайлу и лыжным гонкам. Наши коллеги из издания Чемпионат.COM сумели взять у неё блиц-интервью.
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18:09
27.02.2018
Среда обитания в Коми
Молодые художницы представили в Сыктывкаре свою "Среду обитания". Выставка с таким названием открылась в Центре культурных инициатив «Югор». Ирина Романова, Лера Осташова, Инга Поповская и Ася Маслова впервые объединились на одной площадке, чтобы показать свое видение пространства. На экспозиции представлено 20 работ - живопись и графика.
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18:07
27.02.2018
В закрытом режиме
Организация встреч депутатов с избирателями, профилактика незаконного оборота наркотиков, проведение капремонта – эти и другие темы народные избранники сегодня подняли на предсессионном заседании комитетов Госсовета. Это будет 21 вопрос. Несколько пунктов прежней повестки внезапно исчезли. Решение об этом принято на заседании Президиума, которое прошло в закрытом режиме.
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18:05
27.02.2018
18 жителей Коми перешагнули за сто
18 жителей республики перешагнули столетний рубеж. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд. Отдельный учёт ведётся и по отношению к тем, кто достиг 80-летний рубеж. Таких пенсионеров у нас 19484. В контролирующем ведомстве напомнили, таким гражданам в нашей стране полагается страховая пенсия по старости в повышенном размере за счет установления двойной фиксированной выплаты. В Коми в зависимости от районного коэффициента и наличия северного стажа размер фиксированной выплаты увеличивается примерно на 6-8 тысяч рублей. Перерасчет происходит в беззаявительном порядке с даты, когда исполняется 80 лет.
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18:04
27.02.2018