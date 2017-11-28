Уборка снега на контроле главы Коми

В Сыктывкаре сразу на нескольких площадках проходит третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Здесь выступают больше 120 участников. Это лучшие студенты 27 учебных заведений, прошедшие отбор на местах. В каждой компетенции за соблюдением требований и стандартов следят эксперты национального уровня. Победители смогут участвовать дальше на отборочных соревнованиях, а после, если пройдут, в финале Чемпионата России, который пройдет в этом году в Южно-Сахалинске. Отметим, Коми вступила в движение «Молодые профессионалы» три года назад, однако первый чемпионат прошел лишь в компетенции «Кондитерское дело». В 2017 список нарастили до 9, а в этом направлений уже 14.