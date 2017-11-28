Крик. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017

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26.02.2018
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 26. 02. 18
- Громкое дело. В Сыктывкар доставили одного из главарей ОПГ Пичугина. - Дети под контролем. Рейд по неблагополучным семьям устроила республиканская комиссия в Княжпогостском районе. - Сводки с «фронта». За неделю на дорогах Коми в ДТП пострадали 19 человек.
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05.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 02. 02. 18
- Недетские аварии. В Коми выясняют обстоятельства двух дорожных трагедий с участием детей. - Внимание, дети! Как обезопасить малышей при пересечении проезжей части? - Зона пыток. Начальник колонии под Ухтой и его подчиненные перевоспитывали осужденных с помощью насилия. - Игорная болезнь. Несколько подпольных казино открыл предприниматель из Кирова, а затем ударился в бега. - Липовое ДТП. Сыктывкарский водитель спровоцировал аварию, а затем выдал старые неисправности своего авто за новые.
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КРиК. Криминал и комментарии. 22.01.18
✅ Свой интерес. Криминальные отступные на электронном аукционе. ✅ Старая обида. Огнестрельный демарш в сельской глубинке. ✅ На свою беду. Неожиданный поступок пьяного пассажира.
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15.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии.12. 01. 18
- Остановитесь, полиция. Новогодняя акция на дорогах столицы. - Отпраздновать и погибнуть. Новогодние жертвы пьяных лихачей. - Под честное слово. Криминальные поиски «большой» (чистой) воды. - Кадровики-мошенники. Нет денег, нервов и веры в людей.
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14.01.2018