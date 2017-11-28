Время новостей. Ухта. 27 ноября 2017

-Сергей Гапликов намерен строго спрашивать с руководителей муниципалитетов за, цитата, «плохую уборку и несвоевременный вывоз снега».
-Недочеты в доме для переселенцев из аварийного жилья в посёлке Шудаяг устранены.
-Итоги реализации инициатив в рамках проекта «Народный бюджет» обсудили участники Координационного совета администрации соседнего Сосногорского района.
-Эксперты оценили антикоррупционные плакаты школьников Ухты. В городе завершился конкурс рисунка-плаката на тему «Мы за мир против коррупции!».
-В Ухте прошёл муниципальный слёт активистов Российского движения школьников.
-На операцию ухтинке Кире Наумовой собрано больше шести миллионов рублей.
-Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу на турнире серии "Челленджер" Tallinn Trophy, который проходит в столице Эстонии.
-Сердобольные ухтинцы озаботились судьбой двух уточек, которые не смогли этой осенью встать на крыло и в итоге остались в Жемчужине Севера на свою погибель.