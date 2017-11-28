Время новостей. Ухта. 27 ноября 2017

- День защитника Отечества в этом году особо знаменательный. Он совпадает со столетним юбилеем образования Вооруженных сил России. - В преддверии Дня защитника отечества проект ухтинца Евгения Гроха «История из первых уст» расширил свою географию – съёмочной группе посчастливилось побывать в гостях у троих ветеранов в Печоре и записать их воспоминания. - Ухта на втором месте в Коми по количеству тех избирателей, кто в этом году впервые придёт на президентские выборы. - В администрации Ухты прошел прием граждан по личным вопросам. - Крупнейшие аптечные сети могут закрыть до половины своих аптек в России, об этом сообщают федеральные СМИ. - «Крушение кумиров» и «Восстановление святынь»: из опыта осмысления русской революции» - такова тема первой встречи дискуссионного клуба, который недавно заработал на базе Центральной библиотеки при поддержке УГТУ.