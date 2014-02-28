КРиК Криминал и комментарии. 27 февраля 2014 г.

- Безусловно, главная новость этой недели — задержание в Москве бывшего мэра столицы Коми Романа Зенищева. С лета прошлого года он был сначала в федеральном, а затем и в международном розыске с заочной санкцией на арест, выданной сыктывкарским судом. Экс-градоначальника обвиняют в получении взятки в 10 миллионов рублей и превышении полномочий при заключении муниципального контракта на строительство модульной котельной. Сейчас фигуранта громкого дела поместили в следственный изолятор.

- Тем временем с апреля прошлого года, находясь в международном розыске, продолжает скрываться от правосудия Владимир Беляев — экс-руководитель «Агентства Коми по управлению имуществом». Бывшего высокопоставленного чиновника сотрудники ФСБ подозревают в хищениях в особо крупных размерах, в том числе присвоении 5 ведомственных квартир стоимостью свыше 18 миллионов рублей. К слову, одного из сообщников по этому делу - Николая Шлопова ген.директора подведомственного ГУПа уже осудили.

- В Сыктывкаре в ходе спецоперации полицейские пресекли доставку в регион крупной партии дурмана из Санкт-Петербурга.

- Столичные полицейские разыскивают двух молодых людей, которые нагло вынесли из торгового центра полный пакет спиртного, не заплатив за него. Инцидент произошёл 24 февраля в продовольственном магазине по улице Орджоникидзе.

- Судебные приставы Сыктывкара исполняли решение городского суда о выселении пенсионерки из частного дома в поселке Краснозатонский. Как стало известно, много лет назад пожилая женщина подарила жилье своей внучке. Однако, год назад, неожиданно для родственников, пожилая женщина передумала и попыталась расторгнуть договор дарения в одностороннем порядке. Правда, сделать это ей не удалось. По решению Фемиды, прежней хозяйке пришлось самой покинуть фамильное гнездо.