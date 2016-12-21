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«Детали дня. Личный прием». Нелли Струтинская. 21 декабря 2016

197
21.12.2016

«Личный прием» провела Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка Нелли Струтинская.
Детали дня. Личный прием. 27 декабря 2017.
84
23:00
27.12.2017
Детали дня. Личный прием. 21 декабря 2017
Личный прием провел руководитель администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин.
88
23:05
21.12.2017
Детали дня. Личный прием. 13 декабря 2017
113
10:11
14.12.2017
Детали дня. Личный прием. 6 декабря 2017
170
15:34
07.12.2017
Детали дня. Личный прием. 29 ноября 2017
205
09:18
30.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 15 ноября 2017.
366
09:29
16.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 8 ноября 2017.
281
10:00
09.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 1 ноября 2017.
361
10:31
02.11.2017
Детали дня. Личный прием. Сергей Рубан. 25 октября 2017
454
10:21
26.10.2017
Детали дня. Личный прием. Людмила Костромина. 18 октября 2017
#детлидняличныйприем
337
10:52
19.10.2017
Детали дня. Наталья Долингер. 11 октября 2017
456
10:06
12.10.2017
Детали дня. Личный прием. Лютоев Василий. 4 октября 2017
Личный прием провел Лютоев Василий Александрович,руководитель администрации МР "Усть-Вымский".
545
10:18
05.10.2017
Детали дня. Личный прием. Вячеслав Ивочкин. 27 сентября 2017
Личный прием провел руководитель администрации МР "Княжпогостский" Вячеслав Ивочкин. Илья Зубов узнал ответы на все самые горячие вопросы Княжпогостского района: - Тепло и водоснабжение в Емве и районе - Переселение из поселков Седъюдор и Вожаёль - Объединение поселков - Автобусные городские маршруты - когда будет порядок? - Ремонт и благоустройство
266
10:01
28.09.2017
Детали Дня. Личный прием. Валерий Козлов. 20 сентября 2017
20 сентября 2017. Личный прием провел мэр Сыктывкара Валерий Козлов. -Как решаются вопросы с теплоснабжением проблемных домов в Сыктывкаре по улицам Панева, Ручейная, Катаева? - Что происходит в Мичуринском парке? - Набережная кировского парка Ответы на эти и другие вопросы на "Личном приеме" с Эдуардом Бушуевым.
366
17:04
21.09.2017
Детали дня. Личный прием: Виктория Сидорова. 13 сентября 2017
441
10:03
14.09.2017
Детали Дня. Личный приём. Наталья Якимова. 6 сентября 2017
479
11:00
07.09.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Наумов. 28 июня 2017
286
20:32
28.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Илья Семяшкин. 14 июня 2017
183
12:28
14.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Василий Гончаренко. 7 июня 2017
190
17:19
07.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Березин. 31 мая 2017
160
13:41
31.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Лариса Титовец. 24 мая 2017
170
20:16
24.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Анатолий Князев. 17 мая 2017
213
20:21
17.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Андрей Соснора. 10 мая 2017
214
21:17
10.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Алексей Поздеев. 3 мая 2017
241
22:57
03.05.2017
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