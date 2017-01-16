«Ме да Юрган». 14 января 2017

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29.10.2017
Ме да юрган. 30 сентября 2017
А как же у наших героев прошло лето? Конечно на УРА! Это и лагерь «Гренада» с танцами и песнями, и рыбалка , и головокружительные полёты на тарзанке, и фестиваль блогеров «БлогоФест», и школа юных филологов. И всё это в сентябрьской передаче «Ме да Юрган».
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«Ме да Юрган» 10 мая 2015
Эфир от 10 мая 2015
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13.05.2015
«Ме да Юрган» 18 апреля 2015
Эфир от 18 апреля 2015 г.
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20.04.2015