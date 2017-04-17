«Детали дня». Школьные каникулы: Лето будет интересным? 17 апреля 2017.

По тонкому льду: где и как работают переправы? Детали дня. 18. 01.18
Эта зима продолжает нас удивлять своим нестандартным температурным поведением, что фактически вынуждает нас вновь вернуться к теме ледовых переправ РК.
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10:19
19.01.2018
Пенсионные накопления: как увеличить? Детали дня. 16. 01. 18
Статистика неумолима: почти половина россиян начинают думать о пенсии лет за пять до ее наступления. И тут-то понимают: надо было создать хоть какой-то запас или искать официальную работу! Но рассуждения уже запоздали. Как же увеличить пенсионные накопления? Разберемся в "Деталях дня".
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10:30
17.01.2018
Год культуры: что изменится? Детали дня. 15. 01. 18
В республике дан старт Году культуры. Об этом на фестивале современной коми песни «Василей» заявил Глава региона. Почему принято такое решение и что изменится в отрасли в 2018-ом – обсудим в программе «Детали дня».
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10:23
16.01.2018
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10:24
12.01.2018
Детали дня. 09 января 2018
Добрый Новый год - как это было? - в программе Детали дня. Гости нашей студии - главный организатор акции Добрый Новый год - директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова. И участник творческой команды - писатель Григорий Спичак.
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10:26
10.01.2018
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10:06
20.12.2017
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10:00
19.12.2017
Детали дня. 14 декабря 2017
Ученые Сыктывкарского университета создали центр активного долголетия. О том, как продлить жизненную активность и о людях, которые уже это делают весьма успешно, мы и поговорим в программе «Детали дня».
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10:19
15.12.2017
Детали дня. 12 декабря 2017
В течение этого года ставка по ипотечным кредитам в России опустилась ниже, как говорят аналитики, психологического барьера в 10 процентов. Эксперты утверждают, что брать квартиру в ипотеку сейчас на самом деле выгодно. Однако любому заемщику стоит правильно оценить свои силы, внимательно изучить предложения банков и серьезно подойти к выбору застройщика, если речь идет о новых домах. Что происходит на рынке ипотеки, обсудим в программе Детали дня.
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21:57
13.12.2017
Детали дня. 11 декабря 2017
ТЕМА: Трезвая республика: как боремся с пьянством? Гости программы: главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Республики Коми Светлана Свиридова и секретарь исполкома "Коми войтыр"Алексей Рассыхаев.
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16:59
12.12.2017
Детали дня. 7 декабря 2017
580 часов осталось до наступления Нового 2018 года. И жители республики, как и всей России, активно готовятся, пожалуй, к самому ожидаемому празднику. Декабрь - как финишная прямая года - несет приятные хлопоты: многое надо завершить и еще больше успеть. Какие сюрпризы готовят города и районы Коми в преддверии волшебного праздника? Об этом в "Деталях дня".
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24.11.2017
Детали дня. 22 ноября 2017.
С приходом поздней осени все актуальнее становится вопрос безопасности на дорогах. Особенно если это касается безопасности наших детей. О том, как снизить детский травматизм на дорогах мы поговорим в "Деталях дня".
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23.11.2017
Детали дня. 21 ноября 2017.
Основная тема выпуска "Деталей дня": национальный конкурс "Универвидение -2017". Чем сыктывкарский проект "Универвидение" привлек федеральных экспертов, мы узнали у Светланы Смирновой. Светлана - солистка группы «Балаган Лимитед», основатель студии «Успех», автор многих песен и наставник конкурсантов Универвидения.
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22.11.2017
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21.11.2017
"Детали дня." 14 ноября 2017.
Тема выпуска: Театральный олимп: кто на вершине? В гостях программы: -Михаил Матвеев, директор театра драмы имени Виктора Савина.
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15.11.2017
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