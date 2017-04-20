«Кöсъя тöдны». Кофе. 14 апреля 2017

Мало кто станет спорить, что картошка - наше гастрономическое все. Она находит место во всех мыслимых категориях блюд. - Как и когда этот заморский корнеплод появился на нашем столе? - Как вырастить идеальный урожай «земляных яблок»? Об этом в нашей программе.