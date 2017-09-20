Страшная находка под Ухтой

Следователи отблагодарили экспертов УГТУ за идентификацию останков времен ГУЛАГа, - об этом сообщается на сайте самого вуза. Так, руководитель ухтинского следственного подразделения Сергей Гнускин отметил высокий профессионализм, глубокие научные познания и высокий уровень гражданской ответственности ученых. Напомним, в апреле этого года в местечке Заболотное под Ухтой во время земляных работ были обнаружены человеческие останки. Для производства экспертизы потребовались сведения о составе, типе и физико-химических показателях почвы с места обнаружения захоронения.

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