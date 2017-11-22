Дог из Усинска стал чемпионом мира в Германии

Усинские собакозаводчики вернулась из Лейпцига с золотой медалью. В середине сентября в Германии состоялась выставка собак со статусом чемпионата мира World Dog Show.
Полярная Звезда стала лидером среди представительниц породы с черным и мраморным окрасом и завоевала титул "Чемпион Мира - 2017".
Эксперты обращали внимание на экстерьерные и поведенческие качества собаки. Питомец должен обладать определенным темпераментом и психическими характеристиками.
Как отмечают собакозаводчики, победа стала неожиданной, так как собака понравилась эксперту-породнику. Особенно приятно жителям Усинска стало от того, что они обошли Германию с их родной породой на их земле.
Полярной Звезде уже пять лет, а в копилке множество Российских наград.
Источник: sm-news.ru