Русский крест. 13. 01. 18
Иногда, со стороны, из городов столичных, кажется, что жизнь на севере застыла. Это не так. Здесь живут люди с широкой душой и горячим сердцем! Ведь они - потомки тех, кто на протяжении веков осваивал русский север, тех, кто не отрёкся от Христа в годы репрессий, тех, кто помнит наказ отцов: «Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!»
282
11:20
15.01.2018
Русский крест. Николай Чудотворец. 26 ноября 2017
Святителя Николая на Руси называют скорым помощником и великим чудотворцем. Это самый любимый, может быть даже уместно сказать – самый близкий покровитель для множества людей во всём мире. И поэтому, так спешат на встречу с ним. Попросить, поблагодарить.
413
10:10
27.11.2017
480
15:38
12.11.2017
"Русский крест." 29 октября 2017.
Фонд «Покаяние». Это группа творческих людей, которые взяли на себя труд рассказать о тех, чью судьбу перекрасил в чёрно-белый цвет несправедливый приговор.
340
11:28
30.10.2017
«Русский крест». Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.
Почти двадцать веков народы земного шара прославляют и поют гимны Пресвятой Богородице. Она - Покров и прибежище, заступница усердная рода христианского. Так величают Её на Руси. И множество храмов в честь Царицы Небесной, великое множество икон - свидетельство Её благодатной помощи каждому конкретному человеку в конкретной нужде, по его вере. Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из любимых на Руси. В Троице-Стефано-Ульяновском монастыре его отмечают особенно торжественно.
559
13:25
16.10.2017
«Русский крест». Писатель Олег Волков. 25 сентября 2017
Олег Васильевич Волков, человек с невероятной судьбой. Он прожил 96 лет, из них 28 провел в тюрьмах, лагерях, ссылках ГУЛАГа, о чем написал книгу «Погружение во тьму».
710
12:57
25.09.2017
Русский крест. " Троице-Сергиева Лавра. Духовное сердце России".
Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми / Подписаться / Телеканал Юрган: http://юрган.рф Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi __ Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi
392
17:02
12.09.2017
346
15:07
25.06.2017
314
17:35
30.04.2017
303
16:00
24.04.2017
276
13:44
27.03.2017
286
13:31
21.03.2017
266
17:21
20.03.2017
230
16:12
20.02.2017
246
13:27
05.02.2017
254
17:38
21.01.2017
292
16:28
27.12.2016
222
13:13
12.12.2016
328
17:08
30.11.2016
224
15:00
14.11.2016
283
16:11
31.10.2016
332
20:20
16.10.2016
303
21:11
03.10.2016
340
15:58
26.09.2016